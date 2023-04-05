بدء صرف أسمدة الموسم الصيفي في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، توافر أسمدة الموسم الصيفي، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى القرى والمدن.

آليات صرف الأسمدة للفلاح الواحاتي

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك 43 جمعية زراعية تتولى توزيع الأسمدة على المزارعين بمراكز المحافظة الخمسة، حيث يتم صرف الأسمدة من خلال آليات صرف الأسمدة بكارت الفلاح وخاصة في موسم زراعة الفسائل، فضلًا عن توفير كميات المبيدات لمقاومة سوسة النخيل والنمل والحشرات، والتي تهدد فسائل النخيل في مرحلة النمو.

متابعة سير توزيع الأسمدة

وأوضح، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه يتم اتباع وتنفيذ تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلي تنشيط المرور على الجمعيات التعاونية ومتابعة سير توزيع الأسمدة، والمرور بصفة دورية على الإدارات الزراعية لمتابعة أعمال كارت الفلاح وإزالة أي معوقات، كما يتم متابعة تراخيص الماشية والدواجن والاستمرار في توفير شتلات الفاكهة والخضر والزينة للمواطنين، ومراعاة للبعد الاجتماعي سيتم دراسة إنشاء صندوق للزمالة.