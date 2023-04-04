«الزراعة»: تنفيذ 288 لجنة مرور على الزراعات لمكافحة الآفات

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات نفذت 288 لجنة مرور خلال الموسم الشتوي 2022 – 2023، وتستعد الآن لموسم الزراعات الصيفية (القطن – الذرة – الصويا – السمسم 00 ).

وشدد «رزق»، خلال زيارته لمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، على جاهزية المهندسين للعمل وتوفر المبيدات خصوصًا مبيدات القطن ودودة الحشد الخريفية، مشيرًا إلى أنه يتم رصد زراعات الذرة المبكرة ومتابعتها أول بأول فى محافظات (سوهاج – الشرقية – المنوفية) كما حث المهندسين على ضرورة العمل الجاد ومتابعة تطهير المساقى الداخلية، وأيضا حصر أي إصابة بسوسة النخيل والتوجه بالعلاج وأهمية التعامل مع بؤر الإصابة الخاصة بذباب الفاكهة مع بداية الموسم وكذلك الرقابة على محال المبيدات وضبط المخالفات وأهمية استخدام تكنولوجية الاتصال الحديثة وتطبيقها في مجال رصد الآفات والإنذار المبكر وخلال زيارته لمحافظة المنوفية قام بالمرور على حقول القمح بنواحي مراكز شبين الكوم – اشمون والحالة العامة مطمئنة.

استعداد الحقول لزراعة القطن

وأشار إلى ضرورة متابعة الزراعات المتأخرة والحقول التجميعية للذرة وأيضا استعداد الحقول لزراعة القطن فى مراكز (تلا – الشهداء – بركة السبع – شبين الكوم – الباجور – قويسنا ) كما تم المرور على بعض الجمعيات الزراعية للتأكد من توفر المبيدات الموصى بها وضرورة تواجد مشرفي الأحواض مع المزارعين لرصد إصابات الآفات المختلفة ‏وفي سياق متصل عقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ‏عقد اجتماع حقلي مع مدير منطقة جنوب الدلتا ومدير الإدارة العامة للآفات الزراعية وبعض مهندسي المكافحة للاستماع إلى أي شكاوى تعيق العمل وشدد على أهمية التوسع فى المساحات المعاملة حيويا للمحاصيل الزراعية للموسم الصيفي خصوصا محصول القطن حيث جاءت هذه الزيارة بالتنسيق مع قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.