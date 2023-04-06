مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14.. العترة يتمنى أن يتحول إلى «سبايدر مان»

تناول مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14 بطولة الفنان أحمد مكي، أحداثًا كوميدية عديدة، أبرزها تحول العترة الذي جسد دوره الفنان مصطفى غريب، ابن الكبير أوي، إلى الفنان محمد محمود، بعد تناوله تركيبة صنعها الدكتور ربيع، ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14

وكان العترة تحول إلى رجل عجوز، في أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14، ما سبب صدمة كبيرة للعترة نفسه ولوالده الكبير أوي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، واضطر الأخير إلى اصطحاب الأول إلى الدكتور ربيع كي يجد حلًا للأمر، وفي أثناء طريقهم حدثت عددًا من الأحداث الكوميدية، منها تمني العترة إن لم يعود إلى شكله الطبيعي، أن يتحول إلى «سبايدر مان»، بدلًا من ظهوره بشكل رجل عجوز.

ومن ناحية أخرى، كان العترة يتصرف بطريقة طفولية في أثناء ذهابه مع الكبير أوي للدكتور ربيع، وكان الكبير يعنّفه، ما جعل أهل المزاريطة يعتقدون أنّ الكبير يفتري على رجل مسن.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام ومصطفى غريب وهشام إسماعيل.