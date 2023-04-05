تشييع جثمان مدير أمن بورسعيد من سوهاج غدا

حالة من الحزن والألم تسيطر على أهالي قرية الحريدية في دائرة مركز المراغة شمال سوهاج، بعد مصرع اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، في حادث سير على محور 30 يونيو، بطريق بورسعيد – الإسماعيلية.

وينتظر مواطنو مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وصول الجثمان، لتشييع الجثمان تمهيدًا لدفنه في مسقط رأسه بقرية الحريدية، في الساعة 10 صباحًا في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، في المحافظة.

ولقي اللواء مدحت عبد الرحيم مصرعه اليوم، وكان يشغل منصب حكمدار مديرية أمن بورسعيد في يوليو 2021، وشغل الراحل عددًا من المواقع الشرطية، أبرزها منصب مأمور لقسم شرطة الشرق، ثم مساعدًا لمدير أمن بورسعيد، ثم حكمدارًا لأمن محافظة بورسعيد، حتى أصدر وزير الداخلية بترقيته لمدير أمن بورسعيد في يوليو 2022.

وأعد أهل الفقيد مقابر عائلة الكرايمة بقرية الحريدية انتظارًا لتشييع الجثمان فى تمام الساعة العاشرة صباح غد الخميس من المسجد الكبير، بقرية الحريدية على طريق أسيوط سوهاج «الجسر الحربي»، وفقًا لحديث حسن محمد، أحد أبناء قرية الحريدية في تصريحات لـ«الوطن».