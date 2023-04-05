ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. تشييع جنازة حسانين القماش

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل سوق الكانتو، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2023، على قناة dmc، تشييع جنازة المعلم حسانين القماش، في غياب حفيده طه «أمير كرارة».

ويستولى شحاتة «محمود البزاوي»، على كل أملاك والده زورًا، مستخدما الختم الخاص به بعد وفاته، ويعلن أمام الجميع أن والده كتب له كل أملاكه بيع وشراء، وأوصى بحرمان طه من كل شيء وعدم دخوله السوق.

يُكذب طه عمه وكذلك تفعل زوجة أبيه وعمته وابنتها، لكن يصر شحاتة على كلامه، مؤكدًا أنها وصية والده، وأنّ الأوراق التي معه سليمة.

مصاحبة طه في كل خطواته

تصر راوية «مي عز الدين»، على مصاحبة طه في كل خطواته، وتكشف له أن والدتها باعت البنسيون وسافرت خارج مصر.

ويهدد طه عمه شحاتة بأنه لن يترك حقه، ولكن في نفس الوقت سيحرص على تنفيذ وصية جده التي أوصاه بها وهي الحفاظ على العائلة، وتنتهي الحلقة بظهور والد راوية في السوق من جديد.

سوق الكانتو

«سوق الكانتو» تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، سلوى عثمان، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، عايدة فهمي، ندا موسى.