وجبات ساخنة لغير القادرين في قرية «شنوان» بالمنوفية.. فراخ ولحمة وحلوى

واصل شباب قرية شنوان في محافظة المنوفية، توزيع وجبات الإفطار الساخنة على غير القادرين، وذلك للعام الثاني على التوالي، خلال شهر رمضان.

مطبخ الخير في قرية شنوان بالمنوفية

وقال الشيف محمد صابر، والذي بقوم بإعداد الطعام، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هناك أكثر من 5 آلاف وجبة ساخنة مغلفة يجرى توزيعها على غير القادرين، معقبا: «نبدأ يوميا في الساعات الأولى من كل يوم لتجهيز الوحبات مبكرا، والتي تحتوي علي لحوم أو دواجن وأرز أو مكرونة، فضلا عن سلطة أو خضار وبعض قطع الحلوى».

توزيع 5 آلاف وجبة خلال شهر رمضان

وأضاف أحمد الشيخ، أحد المنسقين في الحملة، إن مبادرة مطبخ الخير بدأت العام الماضي ومستمرة خلال شهر رمضان، كما أنها نجحت في نيل ثقة أهالي القرية بمشاركة كبيرة من الأهالي.