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مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
12:14 ص | الخميس 06 أبريل 2023
مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان2023 يبحث عنها كثير من متابعي ومحبي مسلسل الكبير أوي الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قنوات on، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعالج قضايا مجتمعية منها هوس السوشيال ميديا والبلوجر، والخلافات التى تحدث بين الأزواج بسبب مرور فترة من الوقت على زواجهم.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 تأتي في الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب مباشرة، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 تستكمل أحداث المسلسل التي تطورت إلى اكتشاف جوني مواهب أهالي قرية المزاريطة لتكوين مسرح إقليمي، ولكنه لا يستطيع أن يجد شخصا لديه الموهبة.

أحداث من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع 

وعلى جانب آخر، يحاول الكبير أوي إعادة ابنه العترة إلى سنه الطبيعي بعد تحوله إلى شخص مسن بسبب تركيبة الدكتور ربيع. 

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بقلم سهيلة هاني