مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama في رمضان 2023، تشغل بال الكثير من محبي ومتابعي المسلسل الذي يُعرض على شاشة قنوات on خلال الموسم الرمضاني 2023، وتعرض القناة، مجموعة من الأعمال الدرامية المختلفة والمتنوعة، ويناقش مسلسل الكبير أوي مجموعة من القضايا في إطار اجتماعي كوميدي.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama في رمضان 2023

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama في رمضان 2023، في الساعة 7:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساءً من اليوم التالي، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية في الساعة 6.20 مساءً، ويستكمل المسلسل تطورات العلاقة بين «جوني» الذي يجسد دوره أحمد مكي، والبلوجر «شروق كلنا سوا» وتلعب دورها الفنانة آيتن عامر، بعد إعلان خطبتهما على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل كسب المزيد من المتابعين.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on drama في رمضان 2023، توضح مصير العلاقة بين «جوني» و«شروق»، بعد معرفة الكبير بعلاقاتهما، ورفضه فكرة الزواج عبر التواصل الاجتماعي لأن ذلك يخالف العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع.