الكتاب الذي يجمع الصلوات على النبي.. سؤال الحلقة 14 من برنامج علي جمعة

يبحث الجمهور في شهر رمضان المبارك، على الكتب الدينية التي تتحدث عن الأدعية المستجابة، وغيرها من الكتب التي تساعدهم على ذلك، ومن بينها الكتاب الذي يجمع الصلوات على النبي.. إذ جاء ذلك في برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء.

الكتاب الذي يجمع الصلوات علي النبي

جاء سؤال الحلقة الرابعة عشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»: ما اسم الكتاب الذي يجمع الصلوات على النبي وانتشر وملأ مكتبات المسلمين حول العالم؟

وعرض جمعة، 3 اختيارات للإجابة عن سؤال اسم الكتاب الذي يجمع الصلوات على النبي والتي جاءت ما بين «كنوز الأسرار، أفضل الصلوات على سيد السادات، دلائل الخيرات».

الإعلان عن الفائزين

أوضح الدكتور علي جمعة، أنه يجري الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم 59 59.

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة، ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.