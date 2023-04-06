مصرع شخص صدمته سيارة ربع نقل بطريق «السخنة- السويس»

لقي شخص مصرعه، صدمته سيارة ربع نقل بطريق «العين السخنة- السويس»، نتيجة اصطدامها بالحاجز الخرساني للطريق، وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، وتواصل الجهات المعنية التحقيقات فى الحادث.

وكان كان مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، تلقى بلاغا بوجود جثة بسيارة ربع نقل أمام فرع إسعاف السادات، نتيجة وقوع حادث اصطدام، سيارة بشخص، ما أسفر عن مصرعه.

ووصلت لفرع إسعاف السادات بطريق العين السخنة، سيارة ربع نقل رقم «رط ق 8567» بجثة بها تهشم بالرأس، إثر وقوع حادث تطاير إطار كاوتش خاص بسيارة ربع نقل رقم «س ف ي 2897»، بسبب اصطدامها بالحاجز الخرساني للطريق، ما أدى إلى اصطدامها بعامل خدمة طريق تابع لشركة حسن علام.

معاينة الشرطة

وانتقلت إلى موقع البلاغ والحادث، قوة من شرطة تأمين الطرق، وتبين من المعاينة الأولية، وقوع الحادث نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل، بالحاجز الخرساني، واصطدمت بشخص يدعى «أدم صالح حسني» 16 عاما من الفشن بمحافظة بني سويف، الذي توفى نتيجة تهشم بالرأس، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، وتواصل الجهات ىالمعنية التحقيق في ملابسات الحادث.