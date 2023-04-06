مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15.. هل يستعيد الدكتور ربيع «العترة» بتركيبة جديدة؟

ينتظر جمهور الفنان أحمد مكي، مسلسله الكوميدي الكبير أوي 7 الحلقة 15، بعد تحول العترة إلى رجل عجوز يجسد شخصيته الفنان محمد محمود، وسط اهتمام جمهور المشاهدين بمتابعة موقف الدكتور ربيع وهل سينجح في إعادة العترة لهيئته السابقة مره أخرى أم لا؟

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 14، ذهاب الكبير أوي بصحبة ابنه «العترة»، لعيادة دكتور ربيع من أجل إعادته لشكلة الطبيعي بعد أن حولته تركيبة للدكتور ربيع إلى عجوز، ليحاول الدكتور ربيع اقناع الكبير بوصف تركيبة جديدة للعترة، وفي النهاية يهرب ويغلق العيادة على الكبير والعترة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي 7 مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي في دور الكبير وجوني، رحمة أحمد فرج في دور مربوحة، محمد سلام في دور هجرس، مصطفي غريب في دور العترة وهشام أسماعيل في دور فزاع.