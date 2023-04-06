إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالعياط

أصيب 8 أشخاص نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بالطريق الزراعي، وجرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي لتلاقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة ميكروباص

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي دائرة المركز.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق 55 سنة مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة الملاكي، يقودها عامل 22 سنة، مصاب بكدمات وكسور وسحجات بالجسم.

وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالسيارة الميكروباص بالجسم ممن كانوا يستقلون الميكروباص، جرى نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي لتلاقي العلاج، وتم رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.