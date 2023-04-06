أحمد سعد يروج للرباعية الثالثة من مسلسل جعفر العمدة (فيديو)

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للرباعية الثالثة من مسلسل جعفر العمدة، التي تم عرضها خلاله الحلقة الـ14.

ونشر أحمد سعد الرباعية وعلق عليها قائلا: «الرباعية الثالثة من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، إخراج محمد سامي كلمات: سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل توزيع خالد نبيل ميكس وماستر: أندرو داود».

وتفاعل جمهور أحمد سعد مع الرباعية، التي تحمل عنوان من طلتك تتعرف، وجاءت تعليقات الجمهور عليها: «تحفة أبكيتنا»، وعلق آخر: «دمعت وأنا بسمعها»، وقال آخر: «رهيبة».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.