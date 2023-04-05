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مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة على DMC وDMC دراما

كتب:

مريم جاد
10:44 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

ينتظر العديد من متابعي مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض على شبكة قنوات dmc يوميًا، مواعيد عرض الحلقة 14من المسلسل، خاصة بعد تطور الأحداث بالمسلسل عقب ضرب محمد رمضان لأخيه سيد.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14على DMC وDMC دراما

تأتى ‎مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول في 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرًا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.

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بقلم مريم جاد