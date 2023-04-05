أحداث الحلقة 14 مسلسل جعفر العمدة.. أحمد داش يطرد بلال شامة من منزله

بدأت الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة، بزيارة مفأجاة من بلال شامة، لبيت أحمد داش، في أثناء تواجد جعفر العمدة ويجسد دوره الفنان محمد رمضان في المنزل، ولكن يطرده أحمد داش الذي يلعب دور «سيف»، وحاولت لبنى ونس، «فاطمة» والدة أحمد داش، إقناعه أنه قريبها، ولكنه شك وشعر أنه والده، لكنها نفت الأمر تمامًا.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة

ويعود بلال شامة مرة أخرى، إلي منزل والدة أحمد داش، بعد أن ذهب نجلها، وتخبره أنّ الطفل الذي سلمه لها قد مات، وتطلب منه الابتعاد عنها وابنها.

وتنتقل الأحداث، إلي كبارية فريدة سيف النصر، والدة حبيبة أحمد داش، لمى كتكت، ويفعل ما نصحه به جعفر العمدة، وهو إخبارها بأن الورشة والمنزل ملك لوالدته، وليس ملكه، حتي تبتعد عنه تمامًا، وبالفعل تنجح خطته.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب ومنة فضالي ومنذر ريحانة وبيومي فؤاد وأحمد داش وعصام السقا وطارق النهري ولمى كتكت وتامر علي والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.