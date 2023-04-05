ناقد فني عن مسلسل جعفر العمدة: رائع وبه كل عوامل الجذب الشعبي

قال الناقد الفني محمد شميس، إنّ مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان رائع وبه كل عوامل الجذب الشعبي ويشهد تنوعًا كبيرًا، موضحًا: «محمد رمضان له توليفة لا يحب تغييرها في مسلسلاته وهي الأغاني ذات الصبغة الشعبية، يعلم جمهوره جيدا ويعلم ما يحبه جمهوره ولا يحب أن يخرج عن هذا الإطار».

وأضاف «شميس» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر» على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «أحمد سعد قدم الكثير من الأغاني الرائعة في المسلسل، ويمكن القول إنه أنجح مغني في آخر 3 أو 4 سنوات على مستوى نسب المشاهدة، يقدم أغاني عكس بعض وكلها تنجح، هذا أمر غريب ويحتاج إلى دراسة».

أحمد سعد حقق نجاحا باهرا

وتابع الناقد الفني: «أحمد سعد تكوينه الفني جعله يقدم أعمالا كثيرة مختلفة، فقد تعاون مع مغنيي المهرجانات كما تعاون مع هاني شاكر، كما تعاون مع جمال بخيت أحد أهم أعلام الشعر في مصر، وبالتالي فقد انعكست هذه التجارب الكثيرة على نجاحه، كما سبق له أن تعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس وحقق معه نجاحا باهرا».