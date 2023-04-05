ملخص الحلقة 14 مسلسل جعفر العمدة.. زينة تكشف سر زوجة شقيقة محمد رمضان

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة، بذهاب مي كساب إلى الشخص الذي تستأجره، حتى يجد نجلها، لكنها تفاجأ بدخول جعفر العمدة زوجها، عليهم قبل أن تسلمه الـ 500 ألف جنيه، ويكتشف أنه قام بالنصب على زوجته، وكان يريد أخذ الأموال فقط.

أحداث الحلقة 14 مسلسل جعفر العمدة

ويقوم أحمد داش، بالذهاب إلى جعفر العمدة، بالسيدة زيبب، ويتفاجأ بتحكيم الأخير في جلسة عرفية بين الناس، ويصاب بحالة من الدهشة والإعجاب، ويجلس ليشاهده، ثم يقوم أحمد داش بالاعتراف لمحمد رمضان، بأنه يخاف من الارتباط بفتاة، بسبب عدم معرفته هوية والده.

إيمان العاصي تكشف سر زينة

وتقوم إيمان العاصي «دلال» بالتجسس على زينة، وهي تتحدث عبر الهاتف، وتقوم بإخبار ابنة خالتها، بأنها تريد أخذ أموال كثيرة من جعفر العمدة ثم تقوم بالهروب منه، وتقوم بإخبار ذلك لوالدة جعفر العمدة «هالة صدقي».

وتنتهي الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة، بإخبار زينة لزوجة سيد شقيق محمد رمضان، بأنها كشفت سرها، وهي تقوم بزيارة منذر رياحنة نجل حمادة فتح الله عدو محمد رمضان.