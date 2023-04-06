«الشهر العقاري» تنفي إلزام المواطنين الدفع بـ«الفيزا»: متاح سداد الرسوم نقدا

نفت مصلحة الشهر العقاري، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات منسوبة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بعد موافقة وزير العدل عليها، بأنّه اعتبارا من أول مايو المقبل، يتم تحصيل الرسوم المستحقة على أي إجراء داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عن طريق الفيزا كارت، وممنوع نهائيا سداد الرسوم نقدا.

الشهر العقاري ينفي صحة الخبر

وأضاف البيان، أنّه لم يصدر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أي تعليمات في هذا الشأن، وأنّها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الشائعات، علما بأنّ الوضع الحالي للدفع بمقرات الشهر العقاري والتوثيق يتم وفقا للضوابط المعمول بها، نقدا أو بوسائل الدفع الإلكتروني أو الإيداع البنكي.

وناشدت مصلحة الشهر العقاري، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم نشر أي أخبار أو قرارات منسوبة للمصلحة قبل التأكد من صحتها.