إصابة عامل وسيدة في مشاجرة بالأعيرة النارية بسوهاج

شهدت دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص، ما أدى إلى إصابة شخصين بطلقات نارية، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

إصابة عامل وسيدة في مشاجرة بالأعيرة النارية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين في قرية الجزيرة المستجدة.

وبالفحص والتحريات التي قادها الرائد أحمد العمدة، رئيس وحدة البحث الجنائي بالمنشاة، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول «عمرو ر م ا»، 24 عامًا، عامل بأجر مصابا بـ«طلق ناري بالصدر من الناحية اليمني» و«فاطمة ح ع ا» 53 عامًا، ربة منزل، مصابة بـ«طلق ناري أعلى الركبة اليسري» و«عبد الحق ا ع ا»، 39 عامًا، تاجر مواشي.

وطرف ثان «أبو الحسن م ح»، 19 عامًا، عامل، بأجر و«أحمد خ د ا»، 17 عامًا، عامل بأجر، الطرفان يقيمان بذات الناحية،تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني، «بندقية آلية».

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما، ما نتج عنه الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.