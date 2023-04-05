إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالطوب والحجارة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، مساء اليوم الأربعاء، على إثر مشاجرة بالطوب فيما بينهم بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 5 مصابين ادعاء مشاجرة بالطوب والحجارة بينهم وهم: «مصطفى.ع. ا» 19 سنة، طالب، مصاب جرح بالوجه حوالي 4 سم، و«علي.ع. م» 72 سنة، مصاب جرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، و«كريم. أ.ح» 16 سنة، طالب، مصاب جرح بالرأس حوالي 6 سم، و«محمد.ن.أ» 18 سنة، طالب، مصاب جرح بالرأس حوالي 4 سم، و«سيد.م.إ» 55 سنة، عامل، مصاب كدمات بالوجه والجسم وسحجات.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

جار تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى بني سويف التخصصي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وكشف ملابساتها وضبط أطرافها.