إصابة ربة منزل وابنها في مشاجرة مع جيرانها بسبب رش المياه بالمنوفية 

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، إصابة ربة منزل بطلق خرطوش في الوجه واليد، وإصابة نجلها في مشاجرة مع ثلاثة أشقاء، وعلى الفور، تم الدفع بقوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل مشاجرة في مركز أشمون بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين إصابة «ه.م» ربة منزل، 52 عامًا، وابنها «ا.م»، 30 عامًا، في مشاجرة مع ثلاثة أشقاء، وهم «و.ن» 39 عامًا، و «ا.ن» 35 عامًا و«إ.ن»، 32 عامًا، وتمكنت وحدة مباحث أشمون، من القبض على المتهمين، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وبسؤال ربة المنزل المصابة، أقرت بوقوع مشاجرة بينها وابنها، وبين ثلاثة أشقاء من جيرانها، بسبب خلافات على الجيرة، بسبب رش مياه أمام المنزل، وتم تحرير محضر رقم 12717 جنح مركز أشمون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد إصابة ربة منزل ونجلها في مشاجرة مع جيرانهما، حيث تم ضبط المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عقوبة حمل السلاح الناري واستخدامه، يُعاقب عليها القانون بالحبس.