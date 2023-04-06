مصرع مسن وإصابة 2 في تصادم دراجتين ببورسعيد

لقي مسن مصرعه، وأصيب شابان في الساعات الأولى من صباح اليوم، في تصادم دراجتين ناريتين بحي المناخ ببورسعيد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يلقى أحدهم مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

تلقت مديرية أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف ثلاثة مصابين، وهم فهمى عبد الملك فهمي أحمد 74 سنة مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، وتوفى أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وعبد الله إبراهيم أحمد 20 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، ويوسف أسامة أحمد 16 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

إجراء التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن المصابان كانا يقودان دراجة نارية بسرعة جنونية بحي المناخ، واصطدما مع دراجة نارية أخرى بقودها المسن، وتوفى أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

ويجري رجال الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.