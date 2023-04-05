مصرع شابين في تصادم دراجة نارية وميكروباص بالغربية

لقي شابان من أبناء مدينة المحلة الكبرى مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة نارية كانا يستقلاها بسيارة ميكروباص، على طريق «طنطا - المحلة»، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، إخطارا بوقوع حادث سير على طريق «طنطا - المحلة»، بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص، ووجود مصابين ووفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتبين من المعاينة، أن دراجة نارية يستقلها شابان في العقد الثالث والثاني من العمر، ومن سكان مدينة المحلة الكبرى، وأثناء عودتهما من مدينة طنطا، تعرضاً لحادث تصادم مع سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرعهما.

وأشارت التحريات إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثث الضحايا والتصريح بدفنهما.