تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في انقلاب دراجة نارية بقنا

شيّع المئات من أهالي قرية «البراهمة» في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، جثمان شاب توفى في حادث انقلاب موتوسيكل على طريق القرية، وسط حالة من الحزن.

مصرع شاب في قنا

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات في المحافظة، يفيد وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية البراهمة في قفط، وأسفر عن مصرع شاب كان يقوده.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع محمد سيد البعار، 21 عامًا، إثر حادث انقلاب موتوسيكل على طريقة البراهمة في مركز قفط جنوب محافظة قنا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.

انتداب الطب الشرعي

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة مرور قنا بكتابة تقرير حول أسباب الحادث، وانتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي، والذي كتبه وقدمه لجهة التحقيق، وقررت بدورها دفن الجثة وتسليمها لذويها.