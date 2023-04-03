مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالغربية

لقي شاب مصرعه، إثر تصادم دراجة نارية كان يستقلها، بسيارة نقل ثقيل، بمنطقة التنظيم بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان مأمور مركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، تلقيا بلاغاً يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة نقل ثقيل بمنطقة التنظيم بمدينة بسيون، ما أسفر عن مصرع شاب في الحال.

حادث تصادم

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل بمنطقة التنظيم، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، ويدعى محمد أيمن، مقيم بقرية «أبو حمر»، بدائرة مركز شرطة بسيون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بسيون المركزي.

رفع آثار الحادث

وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث، تمهيدا لتسيير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، وجرى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.