تسريب الغاز ينهي حياة ربة منزل في سوهاج

توفيت سيدة عشرينية في محافظة سوهاج، نتيجة تسرب الغاز خلال الاستحمام، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا.

وبالفحص تبين وجود جثة «صفية. ع» 22 سنة، ربة منزل، تقيم بذات الناحية مسجاة على أريكة بصالة المنزل، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وترتدي كامل ملابسها.

تسرب الغاز من سخان المياه

وبسؤال كل من زوجها «كريم م ا م»، 25 عامًا، عامل بأجر، ووالدها «عبد الرحمن ع م ا» 50 عامًا، عامل زراعي، ويقيمان بذات الناحية، بأنه خلال استحمام المذكورة بحمام المنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه ما نتج عنه وفاتها وأنهما قاما بنقلها لصالة المنزل.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الإختناق بالغاز»، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.