مصرع طالب اختناقا جراء تسرب الغاز داخل منزله بالمنيا

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من أسطوانة بوتاجاز داخل منزله في إحدى قرى مركز العدوة بأقصى شمال غربي محافظة المنيا، وجرى إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وصول جثة طالب للمستشفى

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مصطفي ربيع سلامة 12 عاما، طالب، مقيم بقرية البسقلون في غرب مركز العدوة إلى المستشفى المركزي جثة هامدة.

تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالب لقي مصرعه داخل منزل كائن بقرية البسقلون التابعة للوحدة المحلية ببني عامر، اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من اسطوانة بوتاجاز منزلية.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الوافعة، وانتداب مفتش صحة مركز العدوة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف وإعداد تقرير طبي بأسباب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.