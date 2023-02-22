تفاصيل وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف.. «اختنقوا بعد تسرب الغاز»

حالة من الحزن انتابت أهالي عزبة الصفيح بمدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، عقب وفاة زوجين وابنتيهما، إثر ادعاء تسرب غاز داخل شقتهم، وجرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أهالي الضحايا ينتظرون خروج الجثامين

وتجمع عدد من أهالي الضحايا وأهالي عزبة التحرير، أمام مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، انتظارًا لتشييع الجثامين الأربعة لمثواهم الأخير بمقابر الشيخ رفعت بشرق النيل.

جيران أسرة الضحايا يروون تفاصيل الحادث

وروى عدد من الجيران تفاصيل الحادث، وقال رفعت أحمد: «فوجئنا بصوت صراخ بالمنطقة، وتوجهنا إلى منزل صديقنا سيد عويس والذي يعمل سمكري سيارات ويقيم في شقة بمنزل عائلته، حيث لاحظت والدته عدم استيقاظهم صباحًا كعادتهم، وعند طرقها باب شقتهم لم يستجيبوا، ولاحظت وجود رائحة غاز، فصرخت على الجيران لإنقاذهم، وتم كسر باب الشقة، واستدعاء الإسعاف، وفوجئنا بوفاة سيد، وزوجته ميزة أحمد مرسي، وابنتيهما، نادية ومريم، بينما أنقذت العناية الإلهية طفلين آخرين جرى نقلهما للعناية المركزة بالمستشفى بسبب تسرب غاز».

وقال محمد سليمان، أحد أهالي عزبة التحرير «الصفيح»: «اعتاد سيد وأسرته الإفطار مع والده ووالدته الذين يقيمون في الطابق الأرضي، وتأخروا في الاستيقاظ، وعند محاولة والدته طرق باب الشقة لم يستجب أحد، وكسروا الباب عليهم، إلا أنه تبين وفاتهم جميعا».

وفاة زوجين وابنتيهما

وشهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، وفاة زوجين وابنتيهما، إثر إدعاء تسرب غاز داخل شقتهم بعزبة التحرير بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، بينما جرى نقل طفلين اخرين إلى العناية المركزة بالمستشفى.