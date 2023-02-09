«لعب الأطفال» سر تسرب الغاز وإصابة 11 شخصا من أسرة واحدة باختناق بسوهاج

كشفت تحقيقات الجهات المختصة بمحافظة سوهاج عن أن لعب الأطفال تسبب إصابة 11 شخصا بالاختناق لتسريب الغاز، بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، عقب انتقال وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى مستشفى طهطا المركزي للتحقيق في إصابة 11 شخصا من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال باختناق تم استقبالهم بطوارئ مستشفى طهطا المركزي، ادعاء تسريب غاز بأسطوانة بوتاجاز.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مستشفى طهطا المركزي بوصول 11 شخصًا مصابًا باختناق.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع البلاغ تبين إصابة «نهي.ر.ز.م» 27 عاما، وشقيقتها نهلة وشقيقهما آلاء ووالدتهم علا، وزوجة شقيقهم «إيمان.م. م» 46 عاما، وزوجة شقيقهم الآخر «ليلى.ع.ا» 25 عاما، وأبنائهم كل من «فاطمة.ه.م» 16 عاما، وريماس «م.ا» 7 أعوام ، و«ياسمين.م.ا» 10 أعوام، و«سلمى.ه.م» 12 عاما، و«يسرا.م. ر» 4 أعوام إلى المستشفى المركزي بحالة اختناق وهبوط بالدورة الدموية وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة ووضع الجميع تحت الملاحظة الطبية.

لعب الأطفال وراء تسريب الغاز

وبسؤالهم قرروا حدوث تسريب غاز بمنزلهم بقرية القبيصات دائرة مركز طهطا، حيث استنشق الجميع الراحة عند تواجدهم معا، وأرجعوا ذلك للعب الأطفال، في مفاتيح البوتاجاز ولم يتبين الكبار ذلك إلا عقب الإصابة بالاختناق، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.