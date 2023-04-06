أسعار الدواجن اليوم 6-4-2023 في الأسواق والمحلات.. البيضاء بـ71 جنيها

تشهد أسعار الدواجن اليوم 6-4-2023 استقرارا في الأسواق والمحلات، بحسب بيانات بورصة الدواجن، حيث يتراوح سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة بين 70 و71 جنيهًا، ويُتوقع استمرار استقرار الأسعار بعد شهر رمضان الكريم، حسب ما أكد أحمد إبراهيم، عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم 6-4-2023 في الأسواق والمحلات، فالفراخ الساسة تصل سعرها من 85 إلى 87 جنيهًا، وذكر عضو شعبة الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدواجن تشهد استقرارا اليوم، ويُتوقع استمرار الاستقرار نتيجة ضخ الدولة كميات كبيرة من الفراخ المجمدة.

أﺳﻌﺎر اﻟدواﺟن اﻟﺑﯾﺿﺎء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة بين 71 و70 جنيهًا، والفراخ المجمدة التي تباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان» 65 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﯾوم

وتتراوح أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 إلى 11 جنيهًا، وفي شركة القاهرة للدواجن 10 جنيهات والحمد للأعلاف 9 جنيهات، ومكة المكرمة 10 جنيهات، والمصرية الهولندية 8 جنيهات.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑط اﻟﯾوم

وتتراوح أسعار البط اليوم، بالنسبة للبط المسكوفي عمر يوم واحد بين 30 و32 جنيهًا، والبط الفرونساوي عمر يوم واحد بين 9.5 و10.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم في المزرعة، البيض الأبيض بين 94 و94.75 جنيه، والبيض الأحمر من 95 إلى 95.75 جنيه، والبلدي بين 99 و100 جنيه.