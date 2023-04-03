أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3-4-2023 في الأسواق والمحلات.. جنيهان تراجع

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3-4-2023 في الأسواق والمحلات التجارية، تراجعا في سعر الكيلو، تزامنًا مع تراجع أسعار الدواجن البيضاء جنيهين عن مستوياتها أمس، في حين استقرت أسعار الدواجن الساسو في المزارع وللمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين عند 71 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، و70 جنيها في المزرعة، وسجّل السعر في بعض المناطق مستوى 73 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو اليوم الإثنين بين 85 و90 جنيها للكيلو في المزرعة، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 100 و105 جنيهات، قد تختلف بسبب النقل من منطقة لأخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم، ما بين 11 و18 جنيها، على النحو الآتي:

سعر الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن 14 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم في شركة بلادي للأعلاف 12 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم في شركة الحمد للأعلاف 13 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم في شركة العناني 18 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم في شركة الوطنية 16 جنيها.

أسعار البط اليوم

كما سجلت أسعار البط اليوم الإثنين استقرارا عند مستويات البيع يوم أمس الأحد، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر البط المسكوفي: تراوح سعر البط عمر يوم واحد بين 30 و32 جنيها.

- سعر البط الفرنساوي: تراوح سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد بين 9.5 و10.5 جنيه.

- أسعار البيض اليوم

سعر البيض الأبيض اليوم 88: 88.75 جنيه.

سعر البيض الأحمر اليوم 95: 95.75 جنيه.

سعر البيض البلدي اليوم 102: 103 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

تباينت أسعار الأعلاف اليوم بأنواعها الثلاث: «بادي – نامي – ناهي»، وسجل السعر في شركة القاهرة للدواجن ما يلي:

سعر الأعلاف 23% اليوم هو 21690 جنيه.

سعر الأعلاف 21% اليوم هو 21575 جنيه.

سعر الأعلاف 19% اليوم هو 21440 جنيه.

أما في شركة الحمد للأعلاف والدواجن فسجلت الأسعار ما يلي:

سعر الأعلاف 23% اليوم هو 22500 جنيه.

سعر الأعلاف 21% اليوم هو 22450 جنيه.

سعر الأعلاف 19% اليوم هو 22350 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

جاءت أسعار خامات الأعلاف اليوم الإثنين على النحو التالي في الأسواق: