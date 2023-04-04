شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت في الأسواق.. والأبيض بـ8 جنيهات

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الكتاكيت شهدت اليوم انخفاضا ملحوظا في الأسواق وهناك توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأضاف السيد أن الكتكوت الأبيض يتراوح سعره اليوم ما بين 8 إلى 8.25 جنيه بعد أن وصل سعره أمس إلى 10.25 جنيه، ويتراوح السعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 4.4 إلى 4 جنيهات.

وأوضح أن سعر الكتكوت الساسو يتراوح ما بين 9 إلى 10 جنيهات، والساسو البيور ما بين 10 إلى 11 جنيها، كما يبلغ سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 11.5 جنيه، وفي شركة العناني 18 جنيها بينما يبلغ سعر الكتكوت داخل شركة الحمد للأعلاف والدواجن 11 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن سعر الكتكوت الهجين يتراوح سعره اليوم ما بين 6 إلى 7 جنيهات، والكتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

أسعار البيض

كما يبلغ سعر البيض الأبيض، اليوم، داخل المزرعة 85 جنيهًا، ويسجل سعر البيض الأحمر 95 جنيهًا أرض مزرعة والبيض الأبيض 100 جنيه.

فيما يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 115 جنيهًا ويبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيهات كما تسجل كرتونة البيض الأبيض 90 جنيهًا.