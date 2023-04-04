أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. تراجع للمرة الثانية خلال 48 ساعة

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، في الأسواق والمحلات، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة بحسب السعر الاسترشادي للبورصة إلى 69 جنيها بينما بلغ سعر التنفيذ الفعلي 68 جنيها للدواجن البيضاء، لتواصل بذلك التراجع لليوم الثاني على التوالي، أي تراجع للمرة الثانية خلال 48 ساعة، بعدما سجل السعر أمس الأول 73 جنيها.

هدوء الطلب يخفض أسعار الدواجن اليوم

وأدى هدوء الطلب على الدواجن في الأسواق في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، إلى تراجع أسعار الدواجن اليوم، بما ينعكس إيجاباً على وفرة المعروض في السوق بشكل ملحوظ، بحسب متعاملين في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء مستوى جديد عند 69 جنيها للبيع في المزرعة، في حين ظل سعر الكيلو عند مستوى 73 جنيها في مناطق محدودة، وتراوح السعر الأكثر شيوعاً بين 66 و68 جنيها، في حين تراوحت أسعار الدواجن الساسو بين 100 و105 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

ظلت أسعار الكتاكيت اليوم عند مستوياتها، أمس، وتراوح السعر بين 11 و18 جنيها، واستحوذت الشركة المصرية الهولندية على أدنى أسعار الكتاكيت اليوم بـ11 جنيها، وبلغ السعر في شركة العناني 18 جنيها، في حين جاء لدى شركة الوطنية بـ16 جنيها، والفيروز بـ13.5 والوادي بـ16 جنيها.

أسعار البيض اليوم

بينما ظلت أسعار البيض اليوم على مستوياتها يوم أمس، وسجل سعر البيض الأبيض ما بين 88 و88.75 جنيه في المزرعة، وبلغ سعر البيض الأحمر اليوم ما بين 95 و95.75 جنيه، في حين جاء سعر البيض البلدي بين 102 و103 جنيهات.

أسعار البط اليوم

تباينت أسعار البط اليوم الثلاثاء، وسجل سعر البط المسكوفي 30 و32 جنيها عمر يوم واحد، وسعر البط الفرنساوي بين 9.50 و10.50 جنيه عمر يوم.

أسعار الأعلاف اليوم

في شركة القاهرة للدواجن، كانت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 21690 جنيه لـ«البادي» و21575 جنيها للطن و«الناهي» بـ21440 جنيها للطن، في حين جاءت أسعار شركة الحمد للأعلاف والدواجن الطن بـ22500 جنيه للأول، و22450 جنيها للثاني، و22350 جنيها للثالث.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

شهدت أسعار خامات الأعلاف اليوم ارتفاعاً طفيفاً، وسجل سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني 19200 جنيه، وسعر الذرة الصفراء البرازيلي 19200 جنيه، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18200 جنيه للطن، في حين جاء سعر الصويا 46% بـ35500 جنيه، والصويا 44% بـ34500 جنيه.