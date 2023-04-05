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أسعار الدواجن اليوم 5-4-2023 في الأسواق والمحال.. كيلو الأبيض بـ 73 جنيه

%50 تراجع في أسعار الكتاكيت منذ بداية مارس

كتب:

محمد الدعدع
08:48 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجّلت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحال التجارية، ما بين 71 و73 جنيه لكيلو الدواجن البيضاء في المزرعة، مستقرة على أسعار بورصة الدواجن يوم أمس الثلاثاء.

أسعار الدواجن البيضاء

وفي المزرعة تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 71 و73 جنيه في المزرعة، وبلغ سعر الدواجن الساسو اليوم ما بين 85 و75 جنيه وللمستهلك ما بين 100 و105 جنيهات، دون فروق ملحوظة عن الأسعار خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 7 و18 جنيه، وجاء سعر الكتاكيت في شركة القاهرة للدواجن عند 11.5 جنيه، وشركة بلادي للأعلاف 12 جنيه و18 جنيه في شركة العناني، و14.5 في شركة الوطنية و7 في شركة المصرية الهولندية.

أسعار البيض اليوم

كما تراوحت أسعار البيض الأبيض اليوم بين 88 و88.75 جنيه في المزرعة، وبلغت أسعار البيض الأحمر 95 و95.75 جنيه، في حين تراوحت أسعار البيض البلدي اليوم بـ 102 و103 جنيه. 

أسعار البط اليوم

كما تراوحت أسعار البط اليوم بين 30 و32 جنيه عمر يوم واحد للبط المسكوفي، وبين 9.5 و10.5 جنيه للبط الفرنساوي عمر يوم واحد.

أسعار الأعلاف اليوم

تباينت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء للدواجن، وسجل سعر العلف البادي 23% في شركة القاهرة للدواجن 21690 جنيه للطن، وسعر العلف النامي 21% بـ 21575 جنيه والناهي 19% بـ 21440 جنيه.

وفي شركة الحمد للأعلاف والدواجن، جاءت أسعار الأعلاف اليوم بـ 22500 جنيه لـ«البادي 23%» و22450 جنيه لـ«النامي 21%» و22350 جنيه لـ«الناهي 19%».

أسعار خامات الأعلاف اليوم

وفي بورصة خامات الأعلاف، سجل سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني 19500 جنيه للطن، وسعر الذرة الصفراء البرازيلي 19500 جنيه، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18500 جنيه، في حين جاء سعر الصويا 46% بـ 36000 جنيه، والصويا 44% بـ 35000 جنيه.

يذكر أن تكلفة الدورة الإنتاجية تراجعت منذ بداية مارس مع تراجع أسعار الكتاكيت 50% تقريباً، في وقتٍ تشهد الأسواق وفرة في المعروض منذ بداية شهر رمضان، وهدوءً في الطلب للأسبوع الثاني.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على 25 ألف طن دواجن برازيلية مستوردة، لضخها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيه للكيلو.

 

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.