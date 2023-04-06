مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. هل يكشف التنظيم الإرهابي أمر وحيد؟

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، حيث ينتظر المشاهدون أحداث الحلقة الجديدة بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة، لمعرفة مصير الدكتور وحيد الذي يجسّد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، بعد علمه أنّ زعيم التنظيم الإرهابي وراء قتل أبو البراء، بعد إبلاغ وحيد للجيش.

ويواصل المقدم خالد، الذي يجسّد دوره الفنان آسر ياسين، البحث وراء الدكتور وحيد، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، بعد ما ذهب إلى مكتبه في الحلقة السابقة وأخبره بمكان وجود أبو البراء، باعتباره وراء مقتل عمه الشيخ موسى (خالد الصاوي).

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

ويذاع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، وفي تمام العاشرة على قناة ON دراما، بجانب إتاحتها فور عرضها تلفزيونيا على منصة واتش آت الإلكترونية، وتعاد الحلقة على قناة ON في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية في تمام العاشرة صباحا.