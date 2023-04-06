مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023

النجاح الكبير الذي حققته الدراما الوطنية بدراما رمضان 2023، متمثلة في مسلسل الكتيبة 101، جعل الجميع يبحث عن مواعيد مسلسل الكتيبة على قناة أون في رمضان 2023، ويرصد "الوطن" مواعيد مسلسل الكتيبة على قناة أون في رمضان 2023.

مواعيد مسلسل الكتيبة على قناة أون في رمضان 2023

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة «أون» في تمام الساعة الساعة 9 إلا ربع، ويُعاد في تمام الساعة 3 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحا.

مواعيد مسلسل الكتيبة على قناة أون دراما في رمضان 2023

ويعرض أيضا مسلسل الكتيبة 101 على قناة «أون دراما»، فيأتي العرض الأول في تمام الساعة السابعة مساء والإعادة الأولى الساعة 3 صباحا والإعادة الثانية 10 صباحا.

ومسلسل الكتيبة 101، من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا بداية من عرضه، والمسلسل من نوعية المسلسلات الـ20 حلقة، التي تتناول بطولات الجيش المصري، والمسلسل يشارك به عدد كبير من الفنانين ومن بينهم عمرو يوسف، آسر ياسين، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، محمد رجب، نهال عنبر، رشا مهدي، وغيرهم من الفنانين.