موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث عن موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101، المُذاع على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى منه نجاحًا ملحوظًا، فضلًا عن ردود الفعل الإيجابية لدى المشاهدين، إذ يتناول العمل على مدار 20 حلقة، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وفي وقت سابق، حددت شبكة قنوات ON، موعد عرض الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101، ضمن خطتها البرامجية التي تتضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الحصرية، مع بداية موسم الدراما الرمضانية، التي تُعرض بالتزامن على قنوات أخرى.

موعد عرض الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101

ويأتي عرض الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام التاسعة مساء، وتعاد الحلقة على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

تفاصيل الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101

الجمهور على موعد مع الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101، التي تضم مجموعة من الأحداث المشوقة، ويتابع المشاهدون رحلة المقدم خالد «آسر ياسين»، والرائد «نور» وزملائهما في الكتيبة 101، لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء خلال فترة صعبة، المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.