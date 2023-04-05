مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. القضاء على قائد الجناح العسكري للتنظيم الإرهابي

ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، قرر قائد الكتيبة (عمر زهران) الهجوم على المزرعة التي يختبئ فيها أبوالبراء قائد الجناح العسكري للتنظيم الإرهابي، ويبدأ رجال الجيش في الهجوم على المزرعة والتعامل مع أفراد التنظيم الإرهابي.

وينجح رجال الكتيبة 101 في تصفية جميع العناصر الإرهابية داخل المزرعة ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، ويخاطر أحد الجنود بنفسه لإنقاذ ابنة الإرهابي أبوالبراء وسط تبادل إطلاق النار، ويصاب بطلق ناري ويستشهد.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. الجيش ينجح في إنقاذ عوض

يكلف قائد الكتيبة 101 الظابط عاصم (كريم فهمي)، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، لتخليص عوض نائب مفتي التنظيم من قبضة التنظيم بعد ما قرر الانشقاق عنهم، ويصل عوض إلى المسجد برفقة 3 عناصر، وهناك يقابل الظابط يوسف الذي يخبره أن يدخل إلى الحمام بعد انتهاء الصلاة، وبالفعل يتمكن الظابط عاصم من تخليص عوض من الإرهابين والقبض عليهم جميعا.