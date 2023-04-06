لبلبة: دوري في مسلسل الكتيبة 101 الأهم بتاريخي الفني «كان نفسي أقدم حاجة لبلدي»

قالت الفنانة لبلبة، إن دورها بمسلسل الكتيبة 101، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، أهم دور بحياتها الفنية وحياتها كلها، مشيرة إلى أنها على مدار تاريخها الفني الطويل الذي بدأ بعمر الـ5 سنوات، تضمن 89 فيلما و4 أعمال درامية، لم تشعر بسعادة كتلك التي شعرت بها خلال تقديمها لدورها بمسلسل 101.

لبلبة: «كان نفسي أقدم حاجة لبلدي»

كشفت لبلبة في مداخلة هاتفية على راديو «ميجا إف إم»، عن أمنياتها التي صاحبتها خلال تقديمها لكل أعمالها الفنية، وهي أن تقوم بعمل فني وطني لمصر «كان نفسي أقدم حاجة لبلدي»، وهي الفرصة التي لم تتوفر لها خلال مشوارها الفني الطويل، لافتة إلى أنها دائمًا كانت تسأل والدتها عن السبب وراء عدم عرض أدوار بالأعمال الوطنية عليها، التي كانت ترجع سبب ذلك إلى أن شخصية الفنانة لبلبة تجعل كل من يشاهدها يبتسم ويضحك وهوما يجعلها غير ملائمة لمثل هذه الأعمال.

لبلبة: كان نفسي ماما تشوفني في عمل وطني

واستطردت الفنانة لبلبة أنها كانت تتمنى أن تكون والدتها على قيد الحياة لتشاهدها بمسلسل الكتيبة 101، وترى أمنيتهما معًا وهي تتحقق، معربة عن سعادتها كونها تقدم عمل وطني حقيقي يتضمن احداث حقيقية حدثت بسيناء وبمصرنا الحبيبة، وعاصرها الشعب المصري وبكى لأحداثها، بعيدًا عن خيال المؤلفين وكتاب السيناريو.