«غرفة السياحة»: إلغاء تراخيص الشركات المنظمة لرحلات حج بتأشيرات زيارة

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ وزارة السياحة والآثار حذرت شركات السياحة المصرية من تنظيم أي رحلات حج لحاملى تأشيرات الزيارة، أو أي تأشيرات للمملكة العربية السعودية غير تأشيرة الحج، خلال موسم الحج لهذا العام، لافتا إلى أنه وفقا للقانون فإن الشركة التى يثبت تنفيذها لمثل تلك الرحلات سيتم إلغاء ترخيصها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القانون ألزم كافة شركات السياحة بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة قبل تنفيذ أي رحلات، موضحا أنه خلال الحج مسموح لشركات السياحة فقط بتنظيم رحلات حج للمملكة العربية السعودية للحاصلين على تأشيرة الحج، سواء تأشيرات حصة الحج السياحى أو تأشيرات حج الفرادى، شريطة الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار على تنظيم تأشيرات حج الفرادى.

شركات السياحة ستكون ملتزمة بالقانون وبضوابط تنفيذ رحلات الحج

وشدد «الغمري» على أن كافة شركات السياحة ملتزمة بالقانون وبالضوابط المنظمة للحج، ولا يمكن لها تنظيم رحلات حج لحاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها أو الفاعليات أو السياحة، قائلا «إذا كان هناك أحد سينظم رحلات لحاملى تلك التأشيرات المخالفة خلال موسم الحج المقبل، فإنه لن يخرج عن كونه سمسارا»، موضحا أنه وفقا للقانون السعودى فإن حامل تأشيرة الزيارة لا يسمح له بأداء الحج .

نسب الإقبال على الحج السياحى حتى الأن

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ نسب الإقبال على التقدم للحج السياحى لازالت ضعيفة حتى الآن، بالرغم من مرور أكثر من 20 يوما على فتح باب التقدم، مشيرا إلى أن أخر موعد للتقدم للحج السياحى سيكون يوم 19 إبريل الجاري، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الإقبال خلال الأسبوع الأخير من التقديم .

يشار إلى أنه وفقا لإحصاءات غير رسمية، فإن أعداد المواطنين المصريين الذين حصلوا على تأشيرات زيارة للمملكة العربية السعودية بأنواعها أو تأشيرات تجارية أو فاعليات خلال الـ9 أشهر الماضية يقدر بمئات الآلاف.