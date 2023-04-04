«شركات السياحة»: توقعات بزيادة عدد المتقدمين للحج السياحي خلال أيام

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أعداد المتقدمين للحج السياحي حتى الآن ما زال ضعيفا، وذلك قبل نحو 15 يوما من غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج، المقرر له 19 أبريل الحالي، متوقعا ارتفاع أعداد المتقدمين خلال الأسبوع الأخير من التقديم، كما هي العادة في كل عام.

برنامج الحج الاقتصادي بـ130 ألف جنيه فقط

وأضاف عنبة لـ«الوطن»، أنّ غالبية المتقدمين لبرامج الحج السياحي حتى الآن، اختاروا التقدم لبرامج الحج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران)، لافتا إلى أنّ العدد الأكبر تقدّم للبرنامج الاقتصادي الذي يتكلف 130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران، موضحا أنّ شركات السياحة أكدت للمواطنين المتقدمين لهذا البرنامج أنّ المسافة بين سكن الحجاج والحرم المكي قد تصل إلى نحو 4 كيلومترات.

ولفت إلى أنّ إقبال المواطنين على برنامج الحج الاقتصادي (البري - الاقتصادي طيران) الذي يبلغ سعره 130 ألف جنيه، دفع شركات السياحة المنظمة للبرامج، لتنظيم هذا البرنامج بكثرة بعد أن كان الاتجاه السائد لديها أن تنظم برامج الحج الاقتصادي، التي تشمل تحسين السكن أو الإقامة الكاملة في مكة.

يذكر أنّ وزارة السياحة والآثار، أتاحت لحجاج البرامج الاقتصادية 4 اختيارات لتحسين مستوى فنادق الإقامة التي سيقيمون بها في مكة المكرمة.