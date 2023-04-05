شركات السياحة: أعداد المتقدمين للحج السياحي لن يتخطى 70 ألفا هذا العام

كشف أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أعداد المتقدمين للحج السياحي منذ فتح باب التقدم في 12 مارس الماضي وحتى الآن ما زال ضعيفا، موضحا أن آخر موعد للتقدم 19 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن غالبية الذين تقدموا حتى الآن، اختاروا برامج الحج الإقتصادية «البري- الاقتصادي طيران».

أعداد المتقدمين للحج هذا العام

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا لمعدلات التقدم الحالية ودراسات السوق، فإن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، لن يتخطى حاجز الـ70 ألف متقدم، لافتا إلى أن قصر التقدم للحج هذا العام على من لم يؤد المناسك قبل ذلك، إضافة إلى سعر البرامج، كان من الأسباب الرئيسية لتراجع أعداد المتقدمين للحج بالمقارنة بأعداد المتقدمين فى سنوات ما قبل جائحة كورونا.

16 ألف تأشيرة للحج السياحى هذا العام

أشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ستجري يوم 30 أبريل الجاري القرعة الإلكترونية، لاختيار نحو 16 ألفا من إجمالي المتقدمين لأداء الحج هذا العام، موضحا أنه جرى تقسيم تأشيرات الحج السياحي وعددها نحو 16 ألف تأشيرة على النحو التالي، المستوى الاقتصادي طيران، وجرى تخصيص 8 آلاف تأشيرة له، المستوى البري وجرى تخصيص 4 آلاف تأشيرة له، مستوى الحج السياحي فئة 5 نجوم، تم تخصيص 4 آلاف تأشيرة له.

وتابع: نحو 75% من تأشيرات الحج السياحي لهذا العام، تم تخصيصها للبرامج الاقتصادية، سواء البري أو الاقتصادي طيران، وذلك لإتاحة الفرصة للشريحة الكبرى من المواطنين للتقدم للحج.