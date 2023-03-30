«السياحة» تحذر الشركات من بيع برنامج الحج بأعلى من السعر المعلن

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة أرسلت خطابا للغرفة أكدت خلاله، أنه في حال قيام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام بالإعلان عن أسعار برامجها فيجب عليها الالتزام بعدم التعارض مع جودة الخدمة المقدمة للحجاج وعدم حدوث أي قصور في مواصفات البرنامج المتعاقد عليه الحاج.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركات السياحة المخالفة

وأشار خلال الكتاب الدورى الذى تم تعميمه اليوم على شركات السياحة، إلى أن وزارة السياحة شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة الشركة لتلك التعليمات، سواء تم إثبات المخالفة عن طريق لجان وزارة السياحة والآثار التى ستقوم بالمرور على تلك الشركات بالمملكة العربية السعودية للتأكد من أن سعر برنامج الحج المحصل من الحجاج هو ذات السعر الذي تم إعلانه من قبل شركة السياحة، أو في حال تقدم أي من الحجاج بشكوى ضد الشركة لمخالفتها للعقد المتفق عليه.

عملية استبدال الحجاج ستتم إلكترونيا

وفى ذات السياق، أكدت غرفة شركات السياحة، أنه وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، بخصوص إجراء عملية تصعيد الحجاج بديلا عن المشرفين (عملية الاستبدال) فإنها ستتم إلكترونياً، محذرة شركات السياحة من تحصيل أي مبالغ إضافية من الحجاج نظير تصعيدهم، حيث سيتم مجازاة الشركة قانونيا حال ثبوت مخالفتها لذلك.