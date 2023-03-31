«السياحة»: إقرار عدم الحج من قبل شرط لقبول السفر لأداء الفريضة

حددت وزارة السياحة العديد من الضوابط الإجرائية التي يجب على شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج الالتزام بها عند إدراج بيانات الحاج وبرنامج الحج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة خلال الخطاب الذي أرسلته إلى غرفة شركات السياحة، أنه يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، متضمناً كل تفاصيل برنامج الحج (السكن- مستوى الخدمات - نوعية التسكين الوجبات الانتقالات وسيلة السفر- اسم الشركة الطيران ميناء السفر والعودة وتاريخهما - مدة البرنامج مستوى الطوافة).

إقرار الحاج بعدم سفره للحج طوال حياته

وأكدت الوزارة أنه يجب أيضا أن يتضمن هذا العقد إقرار الحاج بعدم سفره للحج طوال حياته، على أن تتحقق الشركة من توقيع الحاج بنفسه على العقد والإقرار، وفي حالة اكتشاف غير ذلك يعتبر اعتذاراً من الحاج عن السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار كما يحدد بالعقد الالتزامات المالية الأخرى على الحاج.

إدخال بيانات سكن الحجاج تفصيليا

وأوضحت الوزارة أنه يجب على شركات السياحة إدخال البيانات التفصيلية للسكن ونوع التسكين بالغرفة على الموقع طبقا لنموذج المعاينة الصادر من لجنة معاينات الحج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الوزارة إلى أن لشركة السياحة (رأس التضامن) المسؤولة عن تنظيم برامج الحج لتضامن عدد من شركات السياحة، الحق وحدها في الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركات المتضامنة معها على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتضامنات بين الشركات فى تنظيم برامج الحج.