عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان وموعد الإفطار

كشف موقع معهد البحوث الفلكية، موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ونعرض فيما يلي عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار في اليوم الخامس عشر من رمضان، وفق الموقع الإلكتروني لمعهد البحوث الفلكية.

عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان

وتأتي عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان الموافق الخميس 6 أبريل كما يلي:

تبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و26 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:16.

موعد صلاة العشاء 7:36.

السحور 1:50.

إمساك 3:50.

الفجر 4:10.

الشروق 5:39.

الظهر 11:57.

العصر 3:30.

ويأتي شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وذلك وفق ما جاء في إمساكية شهر رمضان 2023، ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.

أدعية النصف من رمضان

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رمضان صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني في رمضان اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

-اَللّهُمَّ ارْزُقني في رمضان الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

- اَللّهُمَّ قَوِّني في رمضان عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

- اَللّهُمَّ اجعَلني في رمضان مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.