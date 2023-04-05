عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 14 من رمضان 2023 وموعد الإفطار

بلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 14 من رمضان 2023، وفقا لما كشف عنه موقع معهد البحوث الفلكية، الذي أعلن أيضا موعد مدفع الإفطار اليوم، وموعد صلاة المغرب، وموعدي السحور والإمساك اليوم الاربعاء 5-4-2023، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 14 من رمضان 2023

تستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، موعد صلاة المغرب اليوم، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء الموافق الـ 14 رمضان 2023 وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة المحلي، كالتالي:

- مدة ساعات الصيام اليوم الأربعاء الموافق 14 رمضان، تبلغ 14 ساعة و25 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب 6:16.

- موعد صلاة العشاء 7:34.

- موعد السحور 1:59.

- موعد الإمساك 3:59.

- موعد صلاة الفجر 4:12.

- موعد صلاة الشروق 5:41.

- موعد صلاة الظهر 11:58.

- موعد صلاة العصر 3:30.

عدد ساعات الصيام حتى آخر يوم في شهر رمضان

أما عن عدد ساعات الصيام المتوقعة خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان، فقد تباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 15 رمضان: ساعات الصوم تصل إلى 14 ساعة و26 دقيقة.

- 16 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و28 دقيقة.

- 17 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

- 18 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و32 دقيقة.

- 19 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و34 دقيقة.

- 20 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

- 21 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.