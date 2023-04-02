عدد ساعات الصيام في اليوم الـ11 من رمضان 2023 بالمحافظات

كشفت هيئة المساحة المصرية، عبر إمساكية شهر رمضان 2023، عدد ساعات الصيام وموعد أذان المغرب في جميع المحافظات اليوم الأحد 2-4-2023، الموافق 11 رمضان 1444 هجرية.

موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم

موعد أذان المغرب بمحافظة القاهرة 6:13 مساء، و عدد ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، بينما يختلف عدد ساعات الصوم من محافظة لأخرى بعدة دقائق.

وتعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر اليوم الأحد 2-4-2023، وفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة قبل قدوم شهر رمضان المبارك، بكل مدينة على حدة لاختلاف مساقط الظل وخطوط الطول والعرض من مدينة لأخرى.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد

موعد رفع أذان المغرب اليوم بمحافظة أسوان، الساعة 6:28 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم بمحافظة القاهرة، الساعة 5:58 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم بسوهاج، الساعة 6:8 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالقليوبية، الساعة 5:58 مساء.

موعد رفع أذان المغرب اليوم بالبحر الأحمر، الساعة 5:48 مساء.

موعد رفع أذان المغرب 11 رمضان 2023

موعد أذان المغرب اليوم بدمياط، الساعة 5:58 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بكفر الشيخ، الساعة 6:00 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالغربية، الساعة 6:00 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بقنا، الساعة 5:55 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالمنيا، الساعة 6:00 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالبحيرة، الساعة 6:01 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم بالجيزة الساعة 6:00 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالشرقية الساعة 5:58 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالسويس الساعة 5:55 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالإسكندرية الساعة 6:4 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالفيوم الساعة 6:0 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم ببورسعيد الساعة 5:56 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالمنوفية الساعة 6:01 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم بالدقهلية الساعة 5:37 مساء.