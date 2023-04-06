مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. راوية تصدم طه القماش بخبر حزين

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14، شهدت العديد من الأحداث المثيرة، حيث استولى شحاتة على أموال الحاج حسانين بعد وفاته، ووقّع عقودا مزورة ببيع وشراء أملاك الراحل.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14

يقف شحاتة في السوق ويؤكد أنّ أموال الحاج حسين من حقه، وبعدها يطرد طه القماش من السوق، ليتوعده طه على الملأ بأنّه سينتقم منه، كما تلقى صدمة أخرى، عندما أخبرته راوية بأنّها لا تستطيع العودة إلى الإسكندرية بعدما باعت والدتها البنسيون.

موعد عرض الحلقة 15 من سوق الكانتو

يأتي موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل سوق الكانتو

أحداث مسلسل سوق الكانتو، تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.