يتسائل الجمهور المصري والعربي، عن مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023، بطولة الفنان أمیر كرارة والفنانة مي عزالدين، خاصة بعدما جرى عرض حلقات المسلسل، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023 في التاسعة مساء على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة dmc دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، فضلا عن عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو، في سوق البالة بوكالة البلح في عام 1920، إذ تدور الأحداث حول أمير كرارة، الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي لنقله إلى المستشفى.