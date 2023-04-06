يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بطولة الفنانة مي عزالدين والفنان أمير كرارة، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارع في الأحداث بشكل شيق وجاذب للمشاهدين.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بعدما تصر راوية «مي عز الدين»، على مصاحبة طه في كل خطواته، وتكشف له أن والدتها باعت البنسيون وسافرت خارج مصر.

وهدد طه عمه شحاتة بأنه لن يترك حقه، ولكن في نفس الوقت سيحرص على تنفيذ وصية جده التي أوصاه بها وهي الحفاظ على العائلة، وتنتهي الحلقة بظهور والد راوية في السوق من جديد

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it، بينما الوقت الأصلي لعرض الحلقة يكون الساعة 9 مساء

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.